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В Самаре в ДТП пострадал пешеход

14 декабря 2022 10:55
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В Самаре в ДТП пострадал пешеход

13 декабря на территории Самарской области зарегистрировано 2 ДТП, в которых пострадали 2 человека. 

Одно из ДТП произошло в 15:30 в Куйбышевском районе Самары. Водитель 1984 года рождения (с декабря 2021 года к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 4 раза), управляя автомобилем «ГАЗель», двигался по ул. Утевской в направлении ул. Уральской. В районе дома № 46 к.12 не выбрал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем «Renault Logan» под управлением водителя 2000 года рождения. После столкновения автомобиль «Renault Logan» отбросило на мужчину-пешехода 1989 года рождения, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. 33-летний пешеход госпитализирован.

Теги: ДТП

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