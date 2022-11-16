В Самаре в ДТП пострадал 10-летний пассажир

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15 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Одно из ДТП произошло в 20:30 час. в Промышленном районе г. Самара. 34-летний водитель, находясь за рулем автомобиля «Subaru Forester», двигался по ул. Стара Загора в направлении ул. Воронежская. В пути следования, напротив д.165А, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства «Lada Priora» под управлением 21-летнего водителя, которое в последующем совершило наезд на бордюрный камень. Автомобиль «Subaru Forester» отбросило на полосу, предназначенную для встречного движения, где, в свою очередь, столкнулся с автомобилем «Renault Duster» под управлением 43-летнего водителя. С места происшествия госпитализирован 10-летний пассажир автомобиля «Renault Duster».