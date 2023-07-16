Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарец потерял банковскую карту и лишился денег
Самарец потерял банковскую карту и лишился денег
В Самарской области полицейские и общественники провели профилактические беседы с подростками
В Самарской области полицейские и общественники провели профилактические беседы с подростками
Напоминаем, что на территории Самары действует особый противопожарный режим
Напоминаем, что на территории Самары действует особый противопожарный режим
В Тольятти автомобиль врезался в ограждение автостоянки, пострадали двое
В Тольятти автомобиль врезался в ограждение автостоянки, пострадали двое
В Самаре в ДТП попал водитель мопеда, не имеющий прав
В Самаре в ДТП попал водитель мопеда, не имеющий прав
Оперативники в Самарской области задержали двух студентов, напавших с ножом на водителя такси
В Самарской области задержали двух студентов, напавших с ножом на водителя такси
Россия впервые оказалась в тройке главных торговых партнеров Индии
Россия впервые оказалась в тройке главных торговых партнеров Индии
В ТК «Амбар» пройдет второй этап Чемпионата по дрифту DRIFT THAT 2023
В ТК «Амбар» пройдет второй этап Чемпионата по дрифту DRIFT THAT 2023
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.12
-0.06
EUR 101.2
0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре в ДТП попал водитель мопеда, не имеющий прав

16 июля 2023 12:34
243
В Самаре в ДТП попал водитель мопеда, не имеющий прав

15 июля на территории региона зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 13 человек. 

Одно из ДТП произошло в Красноглинском районе Самары. В 21:00 водитель 1969 г.р., управляя автомобилем Honda CR-V, напротив дома № 15 по ул. Сергея Лазо, при повороте налево на зеленый сигнал светофора на ул. Симферопольскую, не уступил дорогу, в результате чего допустил столкновение с мопедом stels tactic 50, под управлением водителя 1998 г.р., не имеющего права управления транспортным средством, без мотошлема, который следовал прямо со встречного направления на разрешающий сигнал светофора. С места ДТП водитель мопеда доставлен в лечебное учреждение. Ему назначено амбулаторное лечение. Пассажирка мопеда 2001 г.р. госпитализирована.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Тольятти автомобиль врезался в ограждение автостоянки, пострадали двое
16 июля 2023, 12:58
В Тольятти автомобиль врезался в ограждение автостоянки, пострадали двое
Обоим назначено амбулаторное лечение. Происшествия
114
Смертельное ДТП в Красноярском районе: иномарка и мотоцикл
16 июля 2023, 10:05
Смертельное ДТП в Красноярском районе: иномарка и мотоцикл
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства произошедшего.    Происшествия
212
Четверо пострадали в ДТП в Кинельском районе
15 июля 2023, 11:28
Четверо пострадали в ДТП в Кинельском районе
Столкнулись два молодых автомобилиста. Происшествия
508
В центре внимания
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
16 июля 2023  11:18
Дмитрий Азаров обратился к жителям региона по случаю Дня металлурга
166
500 новых рабочих мест открыто в Самаре благодаря запуску контакт-центра Почты России.
14 июля 2023  16:32
Дмитрий Азаров открыл в Самаре федеральный центр поддержки клиентов Почты России
1549
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
14 июля 2023  11:09
Самарская область укрепила лидерские позиции в реализации национальных проектов и исполнении госпрограмм
1260
Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области
14 июля 2023  09:55
Туристический ретропоезд «Грушинский экспресс» сохранили для Самарской области
467
«Поезд Победы» впервые посетит Самарскую область
14 июля 2023  09:36
«Поезд Победы» впервые посетит Самарскую область
781
Весь список