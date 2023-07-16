В Самаре в ДТП попал водитель мопеда, не имеющий прав

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15 июля на территории региона зарегистрировано 11 ДТП, в которых пострадали 13 человек.



Одно из ДТП произошло в Красноглинском районе Самары. В 21:00 водитель 1969 г.р., управляя автомобилем Honda CR-V, напротив дома № 15 по ул. Сергея Лазо, при повороте налево на зеленый сигнал светофора на ул. Симферопольскую, не уступил дорогу, в результате чего допустил столкновение с мопедом stels tactic 50, под управлением водителя 1998 г.р., не имеющего права управления транспортным средством, без мотошлема, который следовал прямо со встречного направления на разрешающий сигнал светофора. С места ДТП водитель мопеда доставлен в лечебное учреждение. Ему назначено амбулаторное лечение. Пассажирка мопеда 2001 г.р. госпитализирована.