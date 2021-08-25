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В Самаре в детском саду малышей кормили с нарушениями

25 августа 2021 13:52
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В Самаре в детском саду малышей кормили с нарушениями

В областной столице были выявлены нарушения в организации питания воспитанников одного из детских садов. Об этом в социальных сетях сообщил местный департамент образования.

Специальная комиссия регулярно мониторит процесс питания в дошкольных образовательных учреждениях. Специалисты следят за соблюдением условий хранения, качеством пищевых продуктов, способами приготовлений и соблюдением всех правил. На сей раз проверка нагрянула в детский сад №83.

Специалисты сразу двух департаментов по образованию и экономического заметили нарушения в организации и качестве питания в данном детском саду. Какие именно сотрудники кухни допустили оплошности не уточняются. Но известно, что к ответственным лицам будут применены меры дисциплинарного взыскания.

При этом уточняется, что руководство детского сада, после  комиссионной проверки поспешило устранить недочёты. Из чего можно сделать выводы, что в данном учреждении теперь кормят малышей правильно, пишет ГТРК Самара.

Фото: Pixabay.com

Теги: детские сады питание ребенка

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