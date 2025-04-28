в Самаре в автобусе № 91 произошла массовая драка

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В субботу, 26 апреля, в Самаре случился неприятный инцидент прямо в салоне автобуса № 91. Как сообщили очевидцы, мужчины устроили массовую драку из-за громких разговоров.

«Двое болтливых пассажиров так увлеклись беседой, что не заметили, как превратили транспорт в ринг. После вежливого (но проигнорированного) замечания весь салон дружно решил „урезонировать“ хамов кулаками», — рассказал Telegram-канал «ЧП Самара».

Пока мужчины дрались, женщины просили вызвать полицию. В конфликте также участвовал пенсионер, которого пассажиры автобуса просили не трогать. В итоге сцепившихся вытолкали из салона на улицу, где драка продолжилась, пишет 63.ру.

Случившееся прокомментировали в региональном ГУ МВД России:

«26 апреля 2025 года в отдел полиции по Куйбышевскому району поступило сообщение о произошедшем между пассажирами автобуса № 91 конфликте в салоне общественного транспорта. Правоохранители выехали на место происшествия, установили и опросили очевидцев события. Если вы стали свидетелями инцидента и обладаете информацией о местонахождении участников конфликта, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 102», — обратились к самарцам сотрудники ведомства.

В воскресенье, 27 апреля, следователи СУ СКР по Самарской области возбудили уголовное дело по факту произошедшего.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлена публикация, в которой сообщается о конфликте, произошедшем в автобусе, а также о драке, в которой мог пострадать пенсионер. Происходящее зафиксировано на видео. По данному факту Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили следователи.