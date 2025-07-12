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В Самаре ураган повалил дерево на палатку: двое погибших

12 июля 2025 20:22
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В Самаре ураган повалил дерево на палатку: двое погибших

Ураганный ветер повалил дерево на палатку с людьми в Красноглинском районе Самары, в результате погибли два человека, пишет РИА Новости. Об этом сообщил председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов в своем Telegram-канале.

"Эти сутки дежурю в правительстве. К сожалению, плохие новости: на Волге происшествие с плавучим домом, погибла девушка. В Красноглинском районе (Самары - ред.) ураганным ветром повалило дерево, упало на палатку с отдыхающими, погибло два человека", - написал Смирнов.

 

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