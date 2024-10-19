В Самаре участковый уполномоченный полиции разыскал ранее судимого за убийство мужчину

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Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре предъявлено обвинение местному жителю в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, пребывания, совершенное в целях уклонения от административного надзора).

Ранее неоднократно судимый мужчина 1985 года рождения освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение убийства. В отношении него приговором суда установлен административный надзор до 2025 года. Несколько раз в месяц он обязан приходить в орган внутренних дел по месту жительства или пребывания.

Сотрудники самарской полиции в ходе бесед неоднократно предупреждали мужчину об уголовной ответственности в случае уклонения от административного надзора. Однако местный житель не сделал должных выводов и поменяв место жительства без уведомления сотрудников отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре, не явился на регистрацию в полицию. Участковый уполномоченный полиции опросил родственников и знакомых подучетника, иных лиц, располагающих сведениями о нем и установил фактическое местонахождение мужчины - он переехал в другой район города. Свою вину житель областного центра признал и подтвердил, что у него была возможность сообщить об изменении своего места жительства, но он решил не сообщать свой новый адрес сотрудникам полиции.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным актом в отношении правонарушителя направлено в Промышленный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.