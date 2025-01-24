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В Самаре у входа в магазин мужчина ударил спутницу и убежал

24 января 2025 11:17
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В Самаре у входа в магазин мужчина ударил спутницу и убежал

В отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение от работника одного из магазинов о потасовке, в ходе которой мужчина ударил женщину, после чего та некоторое время находилась без сознания.

Следственно-оперативная группа незамедлительно прибыла по указанному в сообщении адресу: полицейские оказали потерпевшей 1970 года рождения доврачебную помощь и передали ее медикам. Опросив очевидцев произошедшего, сотрудники полиции установили, что незадолго до этого женщина пришла в магазин в компании мужчины. У входа в торговую точку пара поссорилась, и во время словесной перепалки мужчина ударил спутницу и убежал в неизвестном направлении, поняв, что она потеряла сознание.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность мужчины - им оказался ранее судимый за совершение преступлений на территории Чувашской Республики и Самарской области житель Самары 1966 года рождения, установили его местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции.

Во время опроса мужчина сознался в содеянном и пояснил, что во время конфликта нетрезвая сожительница высказывала в его адрес необоснованные обвинения, что сильно его разозлило, последней же каплей стало то, что женщина нанесла ему оскорбление, сравнив с одним из представителей семейства грызунов.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшей причинен тяжкий вред.

Уголовное дело расследуется. 

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