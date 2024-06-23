В Самаре тушили пожар в доме экс-главы губернской думы

185

В Самаре 23 июня загорелся дом экс-главы Самарской губернской думы Виктора Сазонова. Возгорание произошло в 9 часов утра. Пожар был настолько сильным, что очевидцы переживали, что огонь перекинется на соседние участки.

- Произошло возгорание частного дома в Куйбышевском районе Самары. В 11:48 пожар был локализован на площади 150 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Для ликвидации пожара было привлечено 46 специалистов и 12 единиц техники. Погибших и пострадавших, к счастью, нет, пишет Самара-КП.