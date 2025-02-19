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В Самаре тушили пожар в 24-этажном доме

19 февраля 2025 13:54
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В Самаре тушили пожар в 24-этажном доме

На улице Мичурина в Самаре вечером 18 февраля произошел пожар в 24-этажном доме. Об этом стало известно в 21.53, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

— В квартире на 11 этаже горели домашние вещи, — прокомментировала пресс-служба управления.

Пожар потушили на площади 10 квадратных метров в 22.38. Никто не погиб и не пострадал. Пожарные спасли двух человек, еще 70 эвакуировались из дома самостоятельно, среди них было 30 детей.
На месте ЧП работали 42 человека при содействии 11 единиц техники. Причины пожара сейчас выясняют, пишет Самара-КП.

 

Теги: Пожар

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