В Самаре тушили пожар на ул. Свободы

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В воскресенье, 3 июля, примерно в 8:58 произошел пожар в доме №85 на ул. Свободы в Советском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия произошло короткое замыкание электропроводки с последующим горением потолочного покрытия на площади 0,5 кв. метров.

На борьбу с огнем были направлены девять человек, две пожарные автоцистерны и одна автолесница. Пожар удалось ликвидировать в 9:08.

В региональном управлении МЧС России отметили, что во время тушения были спасены три человека.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, пишет Волга Ньюс.