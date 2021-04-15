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В Самаре транспортер сбил девушку

15 апреля 2021 11:09
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В Самаре транспортер сбил девушку

14 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП с пострадавшими. 

Одно из ДТП произошло в 09:45 в Самаре. Водитель 1986 года рождения, управляя транспортером «Хендай», двигался по ул. 22 Партсъезда со стороны. В районе строения № 43 «Г» по ул. 22 Партсъезда, не выполнил требование ПДД уступить дорогу пешеходу, пользующемуся преимуществом в движении. Он сбил девушку 1993 года рождения, которая переходила проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства, по нерегулируемому пешеходному переходу.  В результате ДТП пострадала девушка-пешеход, ей было назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД.

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