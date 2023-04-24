В Самаре таможенники выявили безакцизные сигареты

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В ходе таможенного осмотра одного из табачных магазинов Самары самарскими таможенниками из оборота изъято почти 5,5 тысяч пачек сигарет с признаками нарушения действующего законодательства.

В торговой точке была обнаружена табачная продукция без маркировки акцизными марками Российской Федерации и специальной маркировки средствами идентификации. Основная часть товара производства России и Республики Беларусь. Кроме того выявлены сигареты, на упаковке которых не указана страна изготовления.

Сигареты изъяты сотрудниками полиции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.171.1 УК РФ.

Как отмечает заместитель начальника Самарской таможни Рустам Тунтаев: «За 1 квартал 2023 года сотрудниками таможни проведено 17 проверочных мероприятий в целях контроля за оборотом на внутреннем рынке табачной продукции. С нарушением правил маркировки выявлено 11 745 единиц табачной продукции, это сигареты и табак для кальяна. Товар изъят».