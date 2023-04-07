В Самаре судебные приставы помогли семье переехать из барака в новое благоустроенное жилье

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Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску г. Самары помогли семье переехать в благоустроенное жилье, находящееся рядом с одним из крупных торговых центров города. Ранее семья проживала в бараке, признанном аварийным и подлежащим сносу.

После безуспешных обращений в соответствующие инстанции с целью восстановления справедливости и выделения благоустроенного жилого помещения, семья обратилась в суд с жалобой на нарушения их жилищных прав. Исполнительный лист с требованием предоставить нуждающейся семье благоустроенное жилье поступило на исполнение в Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску г. Самары.

Сотрудник Службы предупредил ответственных лиц о возбужденном исполнительном производстве и установил срок для исполнения требований судебного пристава. Должностные лица не исполнили обязательства в срок и продолжали затягивать процесс предоставления квартиры. В результате Департамент несколько раз привлекли к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера». Судебный пристав предупредил должника, что дальнейшее бездействие станет основанием для привлечения к уголовной ответственности.

После этого Департамент исполнил решение суда и предоставил семье жилье в новом доме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.