В Самаре столкнулись три легковушки, пострадал пассажир

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21 марта на территории Самарской области зарегистрировано 1 ДТП, в котором пострадал 1 человек.

ДТП произошло в 19:10 в Кировском районе Самары. Водитель 1990 года рождения (с марта 2021 года к административной ответственности привлекался 40 раз), управляя автомобилем «ВАЗ 21103», двигался по Ракитовскому шоссе. Напротив дома №90г водитель не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем «Chevrolet Aveo» под управлением водителя 1981 года рождения. После столкновения автомобиль «ВАЗ 21103» проследовал вперед и совершил столкновение с автомобилем «LADA Vesta» под управлением водителя 1989 года рождения, который следовал во встречном направлении. Пассажир автомобиля «ВАЗ 21103» госпитализирован.