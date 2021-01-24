В Самаре столкнулись три легковушки

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23 января на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП с пострадавшими. При этом 13 человек получили ранения различной степени тяжести. Один человек погиб.

Одно из ДТП произошло 23 января в 14:00 в Октябрьском районе Самары. По предварительным данным инспекторов ГИБДД, водитель – мужчина 1983 года рождения, управляя автомобилем Мерседес, двигаясь по улице Скляренко со стороны улицы Ерошевского в направлении проспекта Масленникова, на пересечении с улицей Николая Панова не уступил дорогу транспортному средству, пользующемуся правом преимущественного проезда перекрестка, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Лада под управлением мужчины 1976 года рождения. После столкновения автомобиль предполагаемого виновника происшествия отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Пежо под управлением мужчины 1990 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель отечественной легковушки. Он доставлен бригадой скорой помощи в медицинское учреждение, сообщает облМВД.