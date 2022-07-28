В Самаре столкнулись трамвай и легковушка

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В четверг, 28 июля, утро началось с очередного ДТП. На сей раз в областном центре столкнулись трамвай и легковушка. Кадры с места событий появились в социальных сетях.

Как сообщают очевидцы, все произошло на рельсах напротив больницы Середавина. Вероятно, что водитель легкового автомобиля выполнял маневр и столкнулся с трамваем. От удара у транспортного средства заметно пострадал передний бампер.

Из-за случившегося встали все трамваи. На месте ДТП работают сотрудники МЧС и медики, возможно кому-то помощь врачей, считают свидетели произошедшего. Причина и обстоятельства ДТП выясняются, пишет ГТРК Самара.

Фото: t.me/samaradtp