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В Самаре столкнулись трамвай и легковушка

28 июля 2022 13:39
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В Самаре столкнулись трамвай и легковушка

В четверг, 28 июля, утро началось с очередного ДТП. На сей раз в областном центре столкнулись трамвай и легковушка. Кадры с места событий появились в социальных сетях. 

Как сообщают очевидцы, все произошло на рельсах напротив больницы Середавина. Вероятно, что водитель легкового автомобиля выполнял маневр и столкнулся с трамваем. От удара у транспортного средства заметно пострадал передний бампер. 

Из-за случившегося встали все трамваи. На месте ДТП работают сотрудники МЧС и медики, возможно кому-то помощь врачей, считают свидетели произошедшего. Причина и обстоятельства ДТП выясняются, пишет ГТРК Самара. 

Фото: t.me/samaradtp

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