В Самаре столкнулись две легковушки, но пострадал пешеход

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ДТП произошло вечером 29 марта в Самаре. Молодой человек 1999 года рождения, управляя автомобилем «Лада Приора», двигался по ул. Дыбенко. Напротив д. № 29 по ул. Дыбенко, на пересечении с ул. И. Булкина при повороте на разрешающий сигнал светофора он допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген».

После столкновения автомобиль «Фольксваген» отбросило на тротуар, где он совершил наезд на металлическое ограждение с последующим наездом на женщину 1989 года рождения. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, она была госпитализирована, сообщает облМВД.