В Самаре столкнулись две легковушки и КАМАЗ

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ДТП произошло в 13:40 27 октября в Кировском районе г. Самара. 60-летний водитель, находясь за рулем грузовика «Камаз», двигался по Ракитовскому шоссе в направлении ул. Магистральная. В пути следования, напротив дома № 73 «А», при перестроении не уступил дорогу автомобилю «ВАЗ 2108» под управлением 32-летнего водителя, движущемуся попутно без изменения направления движения, и допустил столкновение с ним. После чего, автомобиль «ВАЗ 2108» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Toyota RAV 4» под управлением 50-летнего водителя. С места происшествия в медицинское учреждение доставлена 26-летняя девушка-пассажир автомобиля «ВАЗ 2108», где ей назначено амбулаторное лечение.