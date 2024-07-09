В Самаре сотрудники Росгвардии спасли мужчину, истекавшего кровью

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Находясь на маршруте патрулирования на улице Набережная реки Самара, экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе старшины полиции Алексея Санникова и старшего сержанта полиции Шерзода Гоппорова заметили на обочине окровавленного мужчину, не подававшего признаков жизни.

Росгвардейцы остановились, чтобы узнать, что случилось. Определив, что пострадавший жив, патрульные незамедлительно начали оказывать ему помощь. Пока старшина Санников оповещал дежурную часть УВО и вызывал медиков, старший сержант Гоппоров с помощью жгута остановил обильное кровотечение, а затем наложил на раны давящие повязки. До прибытия кареты "скорой помощи" сотрудники Росгвардии контролировали состояние пострадавшего.

Мужчина пришел в сознание и его передали подоспевшим медицинским работникам. По словам медиков, росгвардейцы действовали четко и грамотно, и именно это позволило спасти пострадавшему жизнь.

В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников.