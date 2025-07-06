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В Самаре собственница квартиры незаконно зарегистрировала 5 мигрантов

6 июля 2025 12:03
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В Самаре собственница квартиры незаконно зарегистрировала 5 мигрантов

Ранее не судимая местная жительница 1982 года рождения подала в государственное учреждение пакет документов о регистрации 5 лиц по месту жительства в принадлежащей ей квартире, расположенной на ул. Железной Дивизии в Промышленном районе областного центра. При этом владелица жилплощади достоверно знала, что иностранные граждане по указанному адресу проживать не будут, так заранее об этом с ними договаривалась.

При подаче документов на регистрацию женщина неоднократно предупреждалась полицейскими об ответственности за нарушения миграционного законодательства, однако женщина от своих действий не отказалась.

Сотрудники полиции задержали местную жительницу и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанная признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила, что получила за свои «услуги» денежное вознаграждение – 2 тысячи рублей.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации). В настоящее время дело направлено в Промышленный районный суд города Самары для рассмотрения по существу

Сотрудники полиции напоминают гражданам об ответственности за нарушение миграционного законодательства Российской Федерации и призывают воздержаться от совершения противоправных действий в данной сфере.

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