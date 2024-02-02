В Самаре собаку спасли из колодца

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Служба спасения животных «ФлагманВет» вновь вытащила из колодца собаку. Животное провалилось в открытый люк на территории бывшего завода ЗИМ в Самаре. На глубине пять метров собака просидела около десяти дней, пока ее не нашли волонтеры.

Территорию ЗИМ давно облюбовали собаки – там есть много заброшенных зданий, где можно укрыться, а неравнодушные люди приносят еду. Большинство из обитающих там собак уже прошли программу ОСВВ – были отловлены, стерилизованы, вакцинированы и с клипсой на ухе выпушены в среду обитания. Волонтеры знают на территории всех собак, у каждой есть имя.

- Белка пропала, нигде ее не было. А потом я увидела на одном из заброшенных зданий завода граффити: «Белка». Это просто мистика! Подошла туда, а там открытые колодцы. В одном из них она сидит, - рассказала жительница Самары Татьяна.

Волонтеры пытались вытащить собаку своими силами, но не смогли. На дне колодца оказался длинный боковой тоннель, куда и спряталась Белка. Тогда люди обратились во «ФлагманВет».

Сотрудники службы спасения животных оперативно отреагировали на сигнал, - приехали на место, по веревке спустились в колодец. Спасателю пришлось проползти к собаке по узкому тоннелю около десяти метров. Белку на веревках подняли наверх, сейчас она проходит реабилитацию в клинике. В разрушенном здании нашли и щенка Белки, его волонтеры забрали на передержку.

Фото: ФлагманВет