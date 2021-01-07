В Самаре скончался Сергей Шишканов, возглавлявший службу участковых полицейских

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6 января пришло печальное сообщение о смерти ветерана МВД Сергея Шишканова. Он скончался на 52 году жизни после продолжительной тяжёлой болезни.

Сергей Шишканов награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, нагрудными знаками «За верность долгу», «Участник боевых действий». В 2001 году он находился в служебной командировке на Северном Кавказе.

Сергей Шишканов вышел на пенсию совсем недавно - весной 2020 г. До этого он возглавлял управление организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних (ООДУУП и ПДН) ГУ МВД РФ по Самарской области (с 1 августа 2017 года), сообщает ГТРК Самара.

Прощание с экс-руководителем самарских участковых состоится в пятницу, 8 января, в 11:00 в ритуальном зале города Чапаевка на Ленина, 110а, сообщают в ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области