в Самаре сгорел гараж на Заводском шоссе

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Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, огонь вспыхнул в гараже по адресу: Заводское шоссе, 2, строение 2. Информация о пожаре поступила в 20:41. К моменту прибытия подразделений огонь охватил 75 кв. м.

Локализовали возгорание в 21:50, а полностью потушить его удалось в 22:09. На месте работали 36 человек и 9 единиц спецтехники.

Позже выяснилось, что в гараже находились автомобили "Хёндай" и "Фольксваген", а также мотоцикл "Кавасаки", которые сгорели при пожаре.

Отмечается, что информации о пострадавших нет. Причина пожара пока неизвестна, пишет Сова.