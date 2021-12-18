В Самаре сгорел барак, погибла женщина

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В субботу, 18 декабря, в 4 утра спасателям Самары поступило сообщение о пожаре в деревянном доме барачного типа. Строение было одноэтажным и располагалось на улице Силаева, 22А в Куйбышевском районе областного центра.

Огонь охватил 90 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг опасности 1БИС. Через два часа пламя удалось полностью ликвидировать. С ЧП боролись 42 человека и 14 единиц техники, сообщили ГУ МЧС России по Самарской области.

К сожалению, возгорание унесло жизнь 62-летней женщины. Есть и пострадавший. Это мужчина 1961 года рождения. Его направили в больницу им. Н.И. Пирогова на медобследование. Причина пожара устанавливается, пишет ГТРК Самара.