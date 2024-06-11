В Самаре семья обратилась к медикам после употребления покупной питьевой воды

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Как пишут СМИ, самарчанка купила в одном из интернет-магазинов питьевую бутилированную воду, которую пили сама женщина, ее муж и ребенок. После употребления они почувствовали недомогание, во рту появилось жжение. Семья обратилась за помощью к медикам.

Территориальным следственным отделом Самары организована доследственная проверка по обращению граждан об ухудшении состояния здоровья после употребления в пищу покупной питьевой воды.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно -медицинские и физико – химические исследования. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

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