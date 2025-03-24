В Самаре задержали полицейского-взяточника

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В апреле 2024 года УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность заместителя начальника отдела полиции по Самарскому району УМВД России по г. Самаре, причастного к получению взятки.

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что указанный руководитель неоднократно получал от жителя г. Самары денежные средства за общее покровительство в распространении безакцизной табачной продукции, а также за отказ от проведения внеплановых проверок его магазина и возможного привлечения к административной и уголовной ответственности.

На основании переданных Управлением материалов СУ СК России

по Самарской области в отношении указанного должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.290 УК РФ «Получение взятки».

Решением Самарского районного суда г. Самары фигурант признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 750 тыс. рублей

и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 3 года.

12 марта 2025 года в результате рассмотрения апелляционной жалобы решением Самарского областного суда приговор первой инстанции оставлен без изменения

и вступил в законную силу.