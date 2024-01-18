В Самаре росгвардейцы задержали женщину, скрывавшуюся от правосудия

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В дневное время группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии находилась на маршруте патрулирования в Красноглинском районе Самары. От дежурного росгвардейцы получили информацию о том, что сработала кнопка тревожной сигнализации, установленная в одном из гипермаркетов, расположенном в микрорайоне Крутые Ключи. Патрульные незамедлительно направились на место происшествия.

Работники службы безопасности рассказали прибывшим стражам правопорядка, что при помощи системы видеонаблюдения выявили посетительницу, которая намеревается похитить из магазина товары. Сотрудники Росгвардии задержали правонарушительницу в тот момент, когда она намеревалась пересечь линию касс.

Установив личность задержанной и проверив ее по информационным базам данных, росгвардейцы выяснили, что жительница Красноярского района находится в федеральном розыске. Ее разыскивали, поскольку женщина скрылась от правосудия.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанную в ближайшее отделение полиции. В дальнейшем сотрудники органов внутренних дел составили в отношении нее административный протокол за совершение мелкого хищения и передали инициаторам розыска.