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В Самаре разыскали ребенка и передали матери

13 октября 2022 10:22
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В Самаре разыскали ребенка и передали матери

Судебные приставы Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску г. Самары исполнили решение суда о передаче шестилетнего ребенка, разыскиваемого с начала июля, матери.

В основе исполнительного производства оказалась семейная драма. По решению суда место проживания шестилетнего ребенка определено с матерью, также установлен порядок общения мальчика с отцом. Последний не согласился с вынесенным решением служителей Фемиды и забрал ребенка, скрыв его местонахождение. Мужчина перестал выходить на связь, не отвечал на телефонные звонки. В рамках исполнительного производства, которое ранее было возбуждено в отделении судебных приставов Волжского района, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о розыске ребенка и его отца.

Исполнительные производства об определении места жительства несовершеннолетних детей являются самыми сложными для исполнения в практике Службы судебных приставов. Несмотря на то, что  отец мальчика всячески избегал встреч с сотрудниками органов принудительного исполнения и скрывал местонахождение ребенка, проведение судебными приставами-исполнителями комплекса разыскных мероприятий усложнялось. В результате межведомственного взаимодействия с  сотрудниками Следственного отдела по г. Новокуйыбшевск и  грамотной организации судебными приставами  исполнительных действий долгожданная встреча матери с сыном состоялась. При участии представителей органа опеки и попечительства ребенок был передан матери.

Разыскное дело прекращено. Решение суда исполнено. 

 

Теги: Судебные приставы

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