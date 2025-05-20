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В Самаре разбушевалась стихия

20 мая 2025 09:54
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В Самаре разбушевалась стихия

Утро вторника, 20 мая, началось в Самаре со страшного ливня и порывистого ветра. Стихия настолько разбушевалась, что это привело к ряду ЧП. Из-за ветра по всему городу начали падать деревья. В редакцию 63.RU прислали фото разрушительных последствий «древопада».

Самым серьезным происшествием, пожалуй, стало упавшее дерево на пересечении Ново-Садовой и Николая Панова. Ствол упал на трамвайную линию и даже сломал опору. Движение трамваев встало в обе стороны.

В Юнгородке дерево упало на пару припаркованных машин. Но, кажется, обошлось без серьезных повреждений.

А вот о ситуации в 15-м микрорайоне такого не скажешь. Там упавшее дерево не только повредило автомобиль, но и оборвало провод.

Фото: читатель 63.ру

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