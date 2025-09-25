Я нашел ошибку
Состоится торжественное мероприятие, посвященное 70-летию библиотеки и 100-летию информационного обеспечения незрячих Самарской области.
Самарская областная библиотека для слепых отметит двойной юбилей
На сегодняшний день выполнены работы по устройству кровли и фасада здания, заканчивается процесс чистовой отделки помещения.
В этом году в поселке Энергия будет открыт современный ФАП
Спортсмены Самарской области вошли в число победителей и призеров в дисциплине «точность приземления».
Парашютисты самарского ЦСКА стали призерами всероссийских соревнований
В турнире среди девушек приняли участие 108 спортсменок.
Тольяттинка Софья Новикова - призер всероссийских соревнований по фехтованию
Самарцев приглашают на фестиваль христианского искусства
В России зафиксировали первый случай столкновения самолета с беспилотником
В России появится официальный дилерский центр крупного китайского автопрома
ВЦИОМ: терпимость населения к домашнему насилию снизилась
Самарцев приглашают на встречу с путешественником Антоном Кротовым
В Рощинском, в клубе при военном госпитале, состоялся концерт Жанны Сосенко, автора - исполнителя
В Самаре завершились региональные учебно-тренировочные сборы по поиску пропавших в природной среде
В Самаре расследуют нападение мужчины на школьника

25 сентября 2025 13:08
171
В Самаре полиция расследует инцидент в школе Кировского района, где мужчина схватил ученика за горло. Инцидент попал на видео: нападающий матерится и грозит расправой обидчику его сына.

Видео с конфликтом выложила в сеть подписчица одного из ТГ-каналов. На записи мужчина, пришедший в школу, ругаясь, пытался выяснить, кто бил его сына. В коридоре школы он схватил одного из учеников за руки и угрожал ему.

Мать пострадавшего ученика обратилась в полицию. Также к силовикам обратилась администрация школы, пишет Коммерсантъ.

Комментарий облМВД: "В ходе мониторинга информационных ресурсов, в одном из телеграмм-каналов выявлена публикация, содержащая сведения о конфликте между учащимся общеобразовательного учреждения Кировского района и родителем одного из обучающихся. По указанному факту ранее в отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по городу Самаре поступили заявления от законного представителя несовершеннолетнего участника инцидента и администрации школы. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего".

В центре внимания
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
25 сентября 2025  11:51
В Самарской области 25 сентября начался отопительный сезон
165
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
25 сентября 2025  10:43
Регистрация в волонтерский корпус Парада Памяти стартовала в Самаре
180
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
25 сентября 2025  09:10
Кабмин РФ утвердил постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году
170
Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году.
24 сентября 2025  21:15
Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
368
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
24 сентября 2025  13:42
Презентована программа гастрофестиваля «Самара со вкусом»
370
