В Самаре расследуют нападение мужчины на школьника

В Самаре полиция расследует инцидент в школе Кировского района, где мужчина схватил ученика за горло. Инцидент попал на видео: нападающий матерится и грозит расправой обидчику его сына.

Видео с конфликтом выложила в сеть подписчица одного из ТГ-каналов. На записи мужчина, пришедший в школу, ругаясь, пытался выяснить, кто бил его сына. В коридоре школы он схватил одного из учеников за руки и угрожал ему.

Мать пострадавшего ученика обратилась в полицию. Также к силовикам обратилась администрация школы, пишет Коммерсантъ.

Комментарий облМВД: "В ходе мониторинга информационных ресурсов, в одном из телеграмм-каналов выявлена публикация, содержащая сведения о конфликте между учащимся общеобразовательного учреждения Кировского района и родителем одного из обучающихся. По указанному факту ранее в отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по городу Самаре поступили заявления от законного представителя несовершеннолетнего участника инцидента и администрации школы. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего".