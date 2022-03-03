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Вечером в четверг, 3 марта, в Самаре произошёл пожар в доходном доме купца Челышева на улице Красноармейской, 60. Обстоятельства пожара в здании объекта культурного наследия проверит прокуратура области, передает sova.info.

Сообщение о пожаре поступило на пульт МЧС 3 марта в 17:14.

Известно, что погибших и пострадавших нет, эвакуировано 16 человек, в том числе 5 детей. Во время тушения пожара жильцов разместили в автобусе, подъехала скорая помощь.



На месте происшествия работу правоохранительных органов и пожарно-спасательных подразделений МЧС координируют представители прокуратуры.



Как сообщил исполняющий обязанности прокурора Ленинского района г. Самары, младший советник юстиции Алексей Шамин, ведомством организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при содержании дома, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.



Также известно, что совместно с администрацией Ленинского района, решен вопрос о предоставлении жилья тем, чьи квартиры сгорели и больше не пригодны для жилья.

Фото: прокуратура Самарской области/СОВА