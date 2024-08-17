Я нашел ошибку
Главные новости:
Встретился с трудовым коллективом и ветеранским активом завода.
Глава региона Вячеслав Федорищев посетил завод «ТЯЖМАШ» в Сызрани
В Самаре произошло ДТП с грузовой ГАЗелью
В Самаре произошло ДТП с грузовой ГАЗелью
Тольяттинка по наводке мошенников взяла кредиты в разных банках более чем на 3 миллиона рублей
Тольяттинка по наводке мошенников взяла кредиты в разных банках более чем на 3 миллиона рублей
Малоимущим многодетным семьям с детьми положена помощь при сборах ребенка в школу к 1 сентября
Малоимущим многодетным семьям с детьми положена помощь при сборах ребенка в школу к 1 сентября
Житель Жигулевска убил приятеля и скинул в колодец
Житель Жигулевска убил приятеля и скинул в колодец
В Самарской области спасли мужчину, зажатого в салоне машины
В Самарской области спасли мужчину, зажатого в салоне машины
В Жигулёвске 19-летний парень сел за руль скутера пьяным
В Жигулёвске 19-летний парень сел за руль скутера пьяным
В Турции не могут взять под контроль лесные пожары
В Турции не могут взять под контроль лесные пожары
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.91
0.11
EUR 97.84
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
На фестивале "Сызранский помидор" не будет шествия
«Ночь кино 2024» пройдет в самарском Музее Эльдара Рязанова
Специальный дополнительный электропоезд будет запущен на фестиваль «Сызранский помидор» из Тольятти
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре произошло ДТП с грузовой ГАЗелью

17 августа 2024 13:55
154
В Самаре произошло ДТП с грузовой ГАЗелью

16 августа на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:30 час. в Красноглинском районе Самары. 38-летний водитель, находясь за рулем автомашины Kia Spectra, двигался по  Волжскому шоссе в направлении ул. Демократической. В пути следования напротив д. 5, при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Газ  с грузом под управлением 44-летнего водителя, который двигался в попутном направлении без изменения направления движения. С места происшествия в медучреждение доставлена 45-летняя женщина-пассажир легковой автомашины, ей назначено стационарное лечение.

Теги: ДТП

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
К сожалению, пострадали 2 человека.
16 августа 2024, 19:26
На трассе М-5, поворот на поселок Сургут, автомобиля Kia Rio съехал в кювет
К сожалению, пострадали 2 человека. Происшествия
383
В Самаре в ДТП пострадала 26-летняя девушка-пассажир автомашины Škoda
16 августа 2024, 11:09
В Самаре в ДТП пострадала 26-летняя девушка-пассажир автомашины Škoda Rapid
15 августа на территории региона зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 8 человек. Происшествия
325
В Самарской области трое детей пострадали в ДТП с КАМАЗом
15 августа 2024, 13:51
В Самарской области трое детей пострадали в ДТП с КАМАЗом
Столкнулись КАМАЗ и легковой автомобиль Ford. Происшествия
417
В центре внимания
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
16 августа 2024  13:39
19 августа, в день проведения в Самаре футбольного матча, усилят работу транспорта
391
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии
16 августа 2024  13:05
Вячеслав Федорищев избран секретарем Самарского реготдления партии "Единая Россия"
462
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорога
16 августа 2024  09:36
В Самарской области с 20 по 27 августа ограничат движение по трем дорогам
351
На встрече глава региона выразил уверенность, что Сергей Володченков сможет применить все свои знания и опыт на благо города.
15 августа 2024  17:10
Вячеслав Федорищев предложил Сергею Володченкову возглавить городской округ Сызрань
700
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
15 августа 2024  13:43
На трассе Самара - Новокуйбышевск уложили новое асфальтобетонное покрытие
437
Весь список