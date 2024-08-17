В Самаре произошло ДТП с грузовой ГАЗелью

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16 августа на территории региона зарегистрировано 7 ДТП, в которых пострадали 7 человек.

Одно из ДТП произошло в 17:30 час. в Красноглинском районе Самары. 38-летний водитель, находясь за рулем автомашины Kia Spectra, двигался по Волжскому шоссе в направлении ул. Демократической. В пути следования напротив д. 5, при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Газ с грузом под управлением 44-летнего водителя, который двигался в попутном направлении без изменения направления движения. С места происшествия в медучреждение доставлена 45-летняя женщина-пассажир легковой автомашины, ей назначено стационарное лечение.