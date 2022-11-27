В Самаре произошло ДТП на ул. Революционной

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26 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 3 человека.

Одно из ДТП произошло в Самаре. В 11.55 час. 49-летний водитель (с 26.11.2021 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекался 9 раз), управляя автомобилем «Renault Sandero», напротив д. 101 Д по ул. Революционная не обеспечил возможности постоянного контроля за движением транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Mazda 3», под управлением 37-летней женщины-водителя (с 26.11.2021 г. к административной ответственности за нарушения ПДД РФ привлекалась 7 раз), который двигался во встречном направлении. Женщине-пассажиру а/м «Renault Sandero» 1977 года рождения, после осмотра, врачами назначено амбулаторное лечение.