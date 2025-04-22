В Самаре приостановили работу детсада после вспышки кишечной инфекции

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Администрация детского сада № 153 в Самаре приняла решение о приостановлении деятельности учреждения после вспышки кишечной инфекции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

"Администрацией МБДОУ "Детский сад № 153" г. о. Самара принято решение о приостановления деятельности учреждения", - отмечается в сообщении.

Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование по факту вспышки инфекции. "В ходе эпидемиологического расследования установлен возбудитель инфекционного заболевания - Norovirus 2 генотипа. Проводится необходимый комплекс противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении ведомства.

Эпидемиологическая ситуация в дошкольном учреждении находится на контроле управления, пишет ТАСС.