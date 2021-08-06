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В Самаре православная христианка подала на сеть фаст-фуда за искушение во время поста

6 августа 2021 13:30
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В Самаре православная христианка подала на сеть фаст-фуда за искушение во время поста

Православная христианка подала в суд на популярный ресторан быстрого питания из-за искушения во время поста, информация о необычном деле появилась в telegram-канале Baza. 

Как указано в исковом заявлении, в апреле 2019 года женщина соблюдала Великий пост, но заметила на проспекте Карла Маркса рекламный баннер, где предлагалось приобрести любое из двух блюд ресторана быстрого питания: "чизбургер" и "чикен макнаггетс" по акционной цене в 39 рублей. В своем иске христианка сообщила, что на тот момент 16 лет соблюдала пост, но, увидев рекламу, не смогла сдержаться и посетила ресторан и купила "чизбургер".

Женщина просит выплатить ей 1000 рублей за нанесенный моральный ущерб, пишет ГТРК Самара.

Фото: Telegram-канал Baza

 

Теги: суд фастфуд христианство

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