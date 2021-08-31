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В Самаре начали сносить католический храм

31 августа 2021 13:14
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в Самаре начали сносить католический храм

Подрядчики приступили к демонтажу церкви в Красноглинском районе Самары. Она находится в поселке Мехзавод, на пересечении Московского шоссе и Анжерской. Ход работ на объекте снял местный видеоблогер.

Здание, о котором идет речь, является храмом одной из ветвей христианства. По данным сервиса «Яндекс.Карты», он принадлежал католикам. Однако есть информация, что здесь могли собираться протестанты, пятидесятники или баптисты, пишет 63.ру.

Вне зависимости от принадлежности храма власти Самары признали здание незаконной постройкой. В середине августа 2021 года чиновники выбрали компанию, которая снесет строение.

— Двухэтажное здание возвели в 2016 году. Но сделали это без разрешительных документов. Сносом будет заниматься ООО «ВЕГ». Свою работу подрядчики оценили в 1,6 миллиона рублей, — следует из сообщения на сайте госзакупок.

Спустя несколько дней подрядчики приступили к демонтажу объекта. Судя по всему, они начали снимать обшивку со здания и выносить мусор.

Информация о сносе церкви на Анжерской вызвала неоднозначную реакцию у местных жителей.

— Раздевают храм. Но кому неправославные помешали-то? Надо было добиться разрешения или перепрофилировать. Сносить-то зачем? — поделились своими мыслями горожане.

Также некоторые самарцы вспомнили неоднозначное решение по поводу детского епархиального центра у Ботанического сада. Строительство признали незаконным, но его могут продолжить, когда подрядчики получат необходимые документы.

Между тем другой храм, уже православный, планируют построить на пересечении Солнечной и Ново-Вокзальной. По итогам публичных слушаний его возведение поддержало подавляющее большинство участников собрания.

Теги: католицизм снос зданий храмы христианство

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