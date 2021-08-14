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Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста

14 августа 2021 12:30
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Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста

Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста, который продлится до Успения Пресвятой Богородицы 28 августа. Считается, что в этот день в первый раз можно пробовать освящённый мед. В августе верующие отмечают три праздника в честь Спасителя, которые на Руси принято называть спасами, и каждый связан с определенным видом продуктов, созревающих к этому времени в средней полосе.

Первый – Медовый спас – отмечается 14 августа, поскольку в это время заканчивается сбор меда. Второй – Яблочный спас, это народное название праздника Преображения Господня, который отмечают 19 августа. В этот день также освящались плоды нового урожая, в частности, яблоки. Третий спас – Ореховый, празднуют 29 августа. Праздник связан с началом сбора урожая орехов, а иногда называется Хлебным из-за традиции освящать в этот день зёрна нового урожая, передает Радио Маяк.

Теги: В центре внимания Медовый спас православие религиозные праздники христианство

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