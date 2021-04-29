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На Пасху в 2021 году посещения храмов не ограничат

29 апреля 2021 11:30
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На Пасху в 2021 году в Самарской области посещения храмов не ограничат

В РПЦ не видят оснований ограничивать посещение храмов на Пасху. Такое заявление сделали в московской патриархии.

Так, по словам священнослужителей, в пасхальную ночь и последующие дни прихожанам будет разрешено посещение церквей. При этом, действие  общепринятых профилактических мер, в том числе масочного режима, продолжится, сообщило РИА Новости.

Напомним, что в 2020 году в большинстве регионов России пасхальные богослужения в храмах Русской православной церкви, по требованию санитарных врачей, проходили только с участием священников и без прихожан, из-за эпидемии коронавируса. В этом году таких ограничений нет. 

Но если вы решили встретить праздник только в кругу семьи, вам всё равно пригодятся советы как приготовить пасхальные блюда и как правильно выбрать для них продукты. 

Теги: Акценты В центре внимания Пасха православие христианство церковные праздники

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