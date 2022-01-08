В Самаре пострадали две пассажирки иномарки

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7 января на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП, в которых 8 человек получили ранения различной степени тяжести.

Одно из ДТП произошло в 16:40 в Промышленном районе областного центра. Водитель - гражданин одной из республик ближнего зарубежья 1985 года рождения, двигался на автомобиле «Chevrolet» по ул. Краснодонская.

По предварительной информации, напротив дома № 124 по ул. Вольская он не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем «Kia», под управлением мужчины 1976 года рождения. Стаж вождения каждого из мужчин на момент совершения ДТП составлял более 18 лет. Две пассажирки автомобиля «Kia» 1971 и 1987 годов рождения получили телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждение, где им назначено амбулаторное лечение.