В Самаре поручено проверить обращения от жильцов аварийного дома, который власти не могут расселить уже 5 лет

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Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Самарской области Алексею Колбасину поручено доложить о результатах проверки обращения от жильцов аварийного дома в Самаре, который власти не могут расселить уже 5 лет.

Обращение от жильцов многоквартирного дома по улице Рабочей поступило в телеграм-канал Информационного центра СК России. Деревянное здание 1908 года постройки признано объектом культурного наследия регионального значения, а в 2018 году 110-летний дом был признан аварийным. У строения стопроцентный износ, в стенах образовались сквозные трещины, прогнили межэтажные перекрытия, в жилых помещениях отсутствует горячее водоснабжение, электропроводка находится в непригодном состоянии.

В СУ СК России по Самарской области по поступившему обращению организована процессуальная проверка. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил Алексею Колбасину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки, поставив ее на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет Обоз.инфо.