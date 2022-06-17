В Самаре полицейские пресекли деятельность незаконного казино

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Сотрудниками полиции изъято более 30 единиц компьютерного оборудования, при помощи которого осуществлялся выход в сеть интернет для проведения незаконных азартных игр.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из городского Управления МВД России и территориального отдела полиции получили информацию о том, что в доме на улице Верхне-Карьерной Железнодорожного района областного центра организована незаконная игорная деятельность.

Полицейские провели проверку и установили, что по данному адресу располагается игровой клуб. Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности – ранее не судимый и безработный житель областного центра 1990 года рождения. В присутствии понятых оперативниками обнаружено и изъято более 30 единиц компьютерного оборудования, при помощи которого осуществлялся выход в сеть интернет для проведения незаконных азартных игр. Мероприятия проводились при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области.

По материалам, собранным полицейскими, СУ СК России по Самарской области в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до одного миллиона рублей, либо лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.