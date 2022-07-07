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В Самаре погиб рабочий, упав на дно 15-метровой емкости для хранения нефтепродуктов 

7 июля 2022 21:01
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В ходе спасательных работ для защиты от ядовитых паров спасатели использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания.

7 июля Поисково-спасательный отряд Самарской области проводил спасательные работы на территории АО «Самаранефтепродукт» в Куйбышевском районе Самары.

При проведении технических работ на дно емкости для хранения нефтепродуктов упал мужчина.

Высота резервуара 15 метров. В результате полученных травм он погиб.

"В 12.55 для извлечения погибшего из емкости с остатками нефтепродуктов на место происшествия был направлен спасательный отряд. В ходе спасательных работ для защиты от ядовитых паров спасатели использовали средства индивидуальной защиты органов дыхания. Трое спасателей с автономными дыхательными аппаратами проникли в резервуар через технический люк, расположенный у основания емкости. На носилках погибшего вынесли за пределы емкости и передали сотрудникам полиции. В 14.30  спасательные работы на месте происшествия были окончены", - сообщает пресс-служба ПСС СО.

 

Фото:   ПСС СО

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