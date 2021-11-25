В Самаре поезд насмерть сбил мужчину

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В среду вечером, 24 ноября, на 1112 км железной дороги в районе станции Мирная произошло ЧП. Поезд сбил мужчину, который переходил пути в неположенном месте. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Как стало известно, машинист поезда попытался экстренно затормозить и подал сигнал, но избежать столкновения не удалось. Мужчина был травмирован выступающими частями тепловоза и погиб.

В настоящее время следователи проводят проверку случившегося и устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ГТРК Самара.