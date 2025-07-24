В Самаре по инициативе прокуратуры организация оштрафована на 500 тыс. рублей за эпизод коррупции

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Прокуратура Самарской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что в 2018–2020 гг. представитель коммерческой организации передал должностному лицу нефтеперерабатывающего завода 422 тыс. рублей за организацию беспрепятственного и внеочередного пропуска на территорию завода принадлежащей организации техники.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По итогам его рассмотрения мировой судья назначил виновному наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублей.