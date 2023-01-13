В Самаре пешеход шел к трамваю и попал под машину

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12 января на территории Самарской области зарегистрировано 4 ДТП, в которых пострадали 4 человек.

Одно из ДТП произошло в 15:00 в Железнодорожном районе г. Самара. 64-летний водитель, находясь за рулем автомашины «Lifan», следовал по ул. Партизанская в направлении ул. Тухачевского. В пути следования, напротив д. 56Б, в нарушении п.14.6 ПДД РФ допустил наезд на пешехода 2005 года рождения, который переходил проезжую часть к остановившемуся трамваю справа налево по ходу движения автомобиля. С места происшествия пешеход доставлен в медицинское учреждение.