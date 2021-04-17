В Самаре пенсионер, который переходил дорогу в неположенном месте, попал под колеса иномарки

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16 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 13 ДТП с пострадавшими. При этом 12 человек получили ранения различной степени тяжести. По вине нетрезвого водителя не произошла ни одна авария.

Одно из ДТП произошло днем в Куйбышевском районе Самары. Мужчина, управляя автомобилем Хендай Тусан, двигаясь по Пугачевскому тракту в направлении Долотного переулка сбил пенсионера, который переходил дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход бригадой скорой помощи был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии.

По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщили в ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО



