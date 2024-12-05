В Самаре осудили 10 торговцев контрафактным табаком

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Самарским областным судом рассмотрены апелляционные жалобы на приговор Кировского районного суда г. Самары, которым осуждены 10 участников преступного сообщества. Они признаны виновными в зависимости от роли и степени участия каждого по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство), пп. «а», «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа не маркированных табачных изделий), пп. «а», «б» ч. 6 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки табачных изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок), ч. 4 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров, совершенное организованной группой).

Судом установлено, что участники сообщества в период с июня по октябрь 2021 года арендовали в Самаре производство и склады, в которых организовали изготовление и сбыт контрафактных табачных изделий. Доход от указанной деятельности превысил 325 млн рублей.

В ходе обысков со складов была изъята немаркированная продукция в количестве более 1,5 млн пачек сигарет, которая в последствии уничтожена.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал подсудимых виновными и назначил наказание от 4 до 12 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима.

Также судом конфисковано и обращено в доход государства имущество членов преступного сообщества, в числе которого дорогостоящие автомобили, производственное оборудование, денежные средства на сумму более 5,6 млн рублей, 3,5 тыс. долларов США, 750 евро, сотовые телефоны и компьютеры.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Самарского областного суда приговор суда первой инстанции изменен двоим подсудимым снижено наказание на 15 дней и 1 месяц соответственно в связи с декриминализацией деяния квалицированного по п. «а, б» ч. 2 ст. 171 УК РФ, уголовное преследование в отношении них в указанной части прекращено. В остальной части приговор оставлен без изменения.