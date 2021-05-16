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В Самаре одна иномарка въехала в другую, а та - в КАМАЗ

16 мая 2021 12:41
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В Самаре одна иномарка въехала в другую, а та - в КАМАЗ

15 мая на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП с пострадавшими.

Одно из ДТП произошло около 11:15 в Куйбышевском районе Самары. Водитель – мужчина 1977 года рождения, управляя грузовым автомобилем Рено, на улице Утевская не обеспечил безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства, в результате чего допустил столкновение с автомобилем Рено Каптюр под управлением женщины 1987 года рождения, которая стояла в попутном направлении. От удара легковушка совершила столкновение со стоящим в попутном направлении автомобилем Камаз под управлением мужчины 1969 года рождения, который, в свою очередь, въехал  в стоящий в попутном направлении автомобиль Ваз 2106 под управлением молодого человека 2000 года рождения.

В результате ДТП пострадали 2 женщины – водитель и пассажир автомобиля Рено Каптюр. Они были доставлены бригадой медиков в больницу, им назначено амбулаторное лечение, сообщает облМВД. 

Теги: ДТП КАМАЗ пострадавшие

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