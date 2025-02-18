В Самаре накануне эвакуировали ТЦ «Мегасити»

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Вечером в понедельник, 17 февраля, посетителям торгового центра «Мегасити» пришлось пережить несколько неприятных минут. Около 18:40 в здании сработала пожарная сигнализация.

— Пожар в «Мегасити», в спортклубе. Там фен загорелся, — сообщил 63.RU один из очевидцев.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточнили, что именно стало причиной беспокойства посетителей:

— В раздевалке произошло короткое замыкание фена с последующим горением. Площадь возгорания составила 0,1 квадратного метра, — пояснили в экстренном ведомстве. — Его удалось ликвидировать до прибытия подразделений.

Несмотря на небольшую площадь возгорания, из «Мегасити» эвакуировали 150 человек. На месте работали 10 сотрудников МЧС России и 3 спецмашины.